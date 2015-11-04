ЦИК опубликовал результаты всех кандидатов в мэры Киева

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии.

Так, за Кличко проголосовали 353312, или 40,57% киевлян, а за Березу - 77029, или 8,85%.

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Третье место занял бывший мэр Киева Александр Омельченко ("Еднисть"), получивший 73725 голосов (8,47%). Четвертое место у экс-главы Киевгорадминистрации, депутата Верховной Рады II-VII созывов Владимира Бондаренко (ВО "Батькивщина") - 68460 голосов (7,86%).

Кандидат от "Самопомочи" Сергей Гусовский получил 7,72% (67197 голосов), кандидат ВО "Свобода" Александр Мирный - 4,39% (38218 голосов), бывший заместитель главы КГГА Александр Пузанов, выдвинутый "Оппозиционным блоком", - 4,19% (36486 голосов).

Лидер партии "Рух за реформы" Сергей Думчев получил 34117 голосов (3,92%), лидер "ДемАльянса" Василий Гацько - 24086 голосов (2,77%), лидер УКРОПа Геннадий Корбан - 22737 голосов (2,61%), лидер партии "5.10" Геннадий Балашов - 17125 голосов (1,97%), лидер партии "Спильна дия" Татьяна Монтян - 15084 (1,73%), а кандидат "Громадянской позиции" Наталия Новак - 5848 голосов (0,67%).

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Бывший премьер-министр Юрий Ехануров ("Видродження") всего на 1 голос обогнал Дарта Вейдера ("Блок Дарта Вейдера") - 5385 и 5384 голоса соответственно (0,62%).

Еще один бывший глава КГГА Владимир Макеенко ("Наш край") получил результат в 0,49% (4270 голосов), депутат ВР из фракции БПП, самовыдвиженец Евгений Рыбчинский - 0,45% (3895 голосов), руководитель центра освобождения пленных и одноименной партии "Офицерский корпус" Юрий Рубан - 0,36% (3121 голос), кандидат от партии "Право народа" Виктор Черный - 0,31% (2695 голосов).

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Остальные кандидаты получили менее 0,3% поддержки избирателей.

Всего на выборах мэра Киева было зарегистрировано 29 кандидатов, однако 5 октября кандидат от Радикальной партии Игорь Мосийчук подал заявление об отказе участвовать в выборах, и Киевский горизбирком его удовлетворил.

Напомним, что второй тур выборов, в который прошли Кличко и Береза, пройдет 15 ноября.