Как же решить „проблему Черновецкого”?

Уже сейчас становится понятно, что внеочередные выборы городского председателя столицы закончатся реинкарнацией Черновецкого в мэрском кресле. Об этом свидетельствуют и данные закрытых социсследований, и субъективные ощущения политиков, экспертов и обозревателей. Предвыборную риторику во внимание не берем, это совсем другая опера.

Нынче много разговоров ведется относительно блокирования результатов выборов судебным решением. Один бютовский иск якобы уже выловлен пристальными юристами Секретариата Президента. Но это не более чем паллиатив. В таком случае Леонид Михайлович остается и.о., да и то лишь на два месяца. Ведь по закону ТИК обязана назначить новые выборы – и именно в двухмесячный срок. За это время сплоченный гречкой и денежными подачками электорат Черновецкого никуда не денется. И огромные средства, накопленные за счет теневых манипуляций землей и имуществом киевского общества, никоим образом не закончатся. Следовательно, это вряд ли назовешь решениям „проблемы Черновецкого”. Разве что отсрочкой.

К тому же успех жалобщикам на результаты выборов в суде никоим образом не гарантирован. Черновецкий не раз и не десять доказывал, что пользуется немалым влиянием на судебную систему, юристы у него высококлассные, а еще он, похоже, может рассчитывать в этом случае на полную поддержку со стороны Секретариата и лично господина Пукшина, который проходил юридические уроки вместе с известным специалистом господином Портновым.

Еще одна надежда: демократическое большинство в новой Киевраде заблокирует деятельность мэра Черновецкого. Но, во-первых, у него будет достаточно много возможностей и в должности председателя КГГА для того, чтобы „порешать” материальные вопросы. Даже при условии меньшинства в Киевраде. Во-вторых, мы уже имеем грустный опыт превращения дембольшинства образца 2006 года в большинство, вполне лояльное к мэру. За счет двух десятков перебежчиков из фракций БЮТ и блока Кличко. Не произойдет ли дежавю? В списках сил, которые называют себя демократическими, опять полно бизнесменов. Последние зачастую искренне считают, что честно заплатили за проходные места, выполнили свои обязательства перед „продавцами” – и теперь могут делать все что хотят. А в Киеве еще далеко не все дограблено, кроме старых, могут найтись и новые желающие принять участие в „дерибане”. А Леня Космос доказал свою способность делиться с лояльными. В отличие от того же Губского.

На все это накладывается полный кавардак в парламентско-правительственной коалиции и связанное с ним падение внутрикоалиционной и внутрипартийной дисциплины.

А потому есть все шансы на выходе из внеочередных выборов в Киеве получить тяжелый для столицы вариант: дважды мэра Черновецкого с повышенной легитимностью и большинством в Киевраде. Со всеми возможностями завершить начатое разграбление Киева.

По традиции, возникают два вечных вопроса: „Кто виноват?” и „Что делать?”

Ну, вроде бы никто и не виноват. Разве виноваты киевские старики и социально незащищенные киевляне, которые голосуют за мэра, который хоть и берет, зато хотя бы что-то им дает? Они не без оснований подозревают, что преемники будут красть и дальше, но от них уже ничего не дождешься.

Виноваты ли демократические силы, что, инициировав киевские выборы, не выдвинули единого кандидата в мэры? Подумайте сами, виновата ли Юлия Владимировна в том, что не верит Кличко после „кидалова” Сан Саныча Омельченко в 2006 году, после включения в список его блока таких персонажей, как Парцхаладзе, Миргородский и Андриевский? Виноват ли Кличко в том, что включил в список спонсоров? А кто же будет финансировать кампанию? Лидер списка НУ–НС Юрий Луценко о едином кандидате ежедневно вопил, но никто его не услышал. Или, может, Катеринчук виноват в том, что представилась возможность хорошо заработать, провести фракцию в Киевраду и заодно попиариться за чужие средства? Или Омельченко надо было от собственной фракции отказаться? Да нет, все демократы действовали логично и прагматично. В том числе Президент, который на дух не воспринял выборов мэра в два тура. Что ему – отдавать Киев силам, которые никоим образом не назовешь „дружественными”? Считайте, как хотите – то ли никто не виноват, то ли все виноваты.

Что делать? Ведь демократические силы могут очень существенно покачнуть свои позиции в Киеве, если сдадут город на поругание Черновецкому. Поражение порождает разочарование.

Вспомним, что демсилы, действуя через парламент, добились, по крайней мере, проведения внеочередных выборов в Киеве, приняв соответствующее постановление. То есть создали предпосылки для победы, которую уверенно профукали.

Не следует ли опять-таки действовать через парламент, вернувшись к отложенной в долгий ящик идее всекиевского референдума о недоверии городскому председателю? В свое время попытки его проведения заглохли, поскольку имели место очень непростые юридические закавыки. Во-первых, инициативные группы по проведению референдума должна регистрировать сама столичная власть. Которая, понятно, этого не делает. Во-вторых, решение о назначении референдума должна принять большинством голосов Киеврада. В-третьих, закон о всеукраинском и местных референдумах во многих аспектах устарел. Например, он предусматривает участие в формировании комиссий „трудовых коллективов”, а такого понятия давно нет в украинском законодательстве. Вместо этого, действующий закон не предусматривает наличия наблюдателей, что противоречит международному законодательству.

Если оперативно, сразу после выборов „подрихтовать” и принять проект нового закона „Про местные референдумы”, который был подготовлен бютовцами еще в 5-ом созыве, но до сих пор покрывается пылью на полках ВР, проблему Черновецкого наконец можно будет разрешить. И множественные амбиции демократов с растаскиванием киевского электората „по собственным норкам” не помешают при проведении референдума, как в случае со внеочередными выборами. А устранив сначала Черновецкого, можно уже будет без него решать „кто кому в Киеве демократический Рабинович”.

Но, на всякий случай, следует в новом законе предусмотреть запрет баллотироваться в мэры снятому референдумом городскому голове. А то, ей-богу, дождемся третьего пришествия Черновецкого...

Николай Писарчук