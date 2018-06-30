Как же решить „проблему Черновецкого”?
Уже сейчас становится ясно, что внеочередные выборы столичного городского головы закончатся реинкарнацией Черновецкого в мэрском кресле. Возникают два вечных вопроса: „Кто виноват?” и „Что делать?”...
|Леонид Черновецкий
Нынче много разговоров ведется относительно блокирования результатов выборов судебным решением. Один бютовский иск якобы уже выловлен пристальными юристами Секретариата Президента. Но это не более чем паллиатив. В таком случае Леонид Михайлович остается и.о., да и то лишь на два месяца. Ведь по закону ТИК обязана назначить новые выборы – и именно в двухмесячный срок. За это время сплоченный гречкой и денежными подачками электорат Черновецкого никуда не денется. И огромные средства, накопленные за счет теневых манипуляций землей и имуществом киевского общества, никоим образом не закончатся. Следовательно, это вряд ли назовешь решениям „проблемы Черновецкого”. Разве что отсрочкой.
К тому же успех жалобщикам на результаты выборов в суде никоим образом не гарантирован. Черновецкий не раз и не десять доказывал, что пользуется немалым влиянием на судебную систему, юристы у него высококлассные, а еще он, похоже, может рассчитывать в этом случае на полную поддержку со стороны Секретариата и лично господина Пукшина, который проходил юридические уроки вместе с известным специалистом господином Портновым.
Еще одна надежда: демократическое большинство в новой Киевраде заблокирует деятельность мэра Черновецкого. Но, во-первых, у него будет достаточно много возможностей и в должности председателя КГГА для того, чтобы „порешать” материальные вопросы. Даже при условии меньшинства в Киевраде. Во-вторых, мы уже имеем грустный опыт превращения дембольшинства образца 2006 года в большинство, вполне лояльное к мэру. За счет двух десятков перебежчиков из фракций БЮТ и блока Кличко. Не произойдет ли дежавю? В списках сил, которые называют себя демократическими, опять полно бизнесменов. Последние зачастую искренне считают, что честно заплатили за проходные места, выполнили свои обязательства перед „продавцами” – и теперь могут делать все что хотят. А в Киеве еще далеко не все дограблено, кроме старых, могут найтись и новые желающие принять участие в „дерибане”. А Леня Космос доказал свою способность делиться с лояльными. В отличие от того же Губского.
На все это накладывается полный кавардак в парламентско-правительственной коалиции и связанное с ним падение внутрикоалиционной и внутрипартийной дисциплины.
А потому есть все шансы на выходе из внеочередных выборов в Киеве получить тяжелый для столицы вариант: дважды мэра Черновецкого с повышенной легитимностью и большинством в Киевраде. Со всеми возможностями завершить начатое разграбление Киева.
По традиции, возникают два вечных вопроса: „Кто виноват?” и „Что делать?”
Ну, вроде бы никто и не виноват. Разве виноваты киевские старики и социально незащищенные киевляне, которые голосуют за мэра, который хоть и берет, зато хотя бы что-то им дает? Они не без оснований подозревают, что преемники будут красть и дальше, но от них уже ничего не дождешься.
Виноваты ли демократические силы, что, инициировав киевские выборы, не выдвинули единого кандидата в мэры? Подумайте сами, виновата ли Юлия Владимировна в том, что не верит Кличко после „кидалова” Сан Саныча Омельченко в 2006 году, после включения в список его блока таких персонажей, как Парцхаладзе, Миргородский и Андриевский? Виноват ли Кличко в том, что включил в список спонсоров? А кто же будет финансировать кампанию? Лидер списка НУ–НС Юрий Луценко о едином кандидате ежедневно вопил, но никто его не услышал. Или, может, Катеринчук виноват в том, что представилась возможность хорошо заработать, провести фракцию в Киевраду и заодно попиариться за чужие средства? Или Омельченко надо было от собственной фракции отказаться? Да нет, все демократы действовали логично и прагматично. В том числе Президент, который на дух не воспринял выборов мэра в два тура. Что ему – отдавать Киев силам, которые никоим образом не назовешь „дружественными”? Считайте, как хотите – то ли никто не виноват, то ли все виноваты.
Что делать? Ведь демократические силы могут очень существенно покачнуть свои позиции в Киеве, если сдадут город на поругание Черновецкому. Поражение порождает разочарование.
Вспомним, что демсилы, действуя через парламент, добились, по крайней мере, проведения внеочередных выборов в Киеве, приняв соответствующее постановление. То есть создали предпосылки для победы, которую уверенно профукали.
Не следует ли опять-таки действовать через парламент, вернувшись к отложенной в долгий ящик идее всекиевского референдума о недоверии городскому председателю? В свое время попытки его проведения заглохли, поскольку имели место очень непростые юридические закавыки. Во-первых, инициативные группы по проведению референдума должна регистрировать сама столичная власть. Которая, понятно, этого не делает. Во-вторых, решение о назначении референдума должна принять большинством голосов Киеврада. В-третьих, закон о всеукраинском и местных референдумах во многих аспектах устарел. Например, он предусматривает участие в формировании комиссий „трудовых коллективов”, а такого понятия давно нет в украинском законодательстве. Вместо этого, действующий закон не предусматривает наличия наблюдателей, что противоречит международному законодательству.
Если оперативно, сразу после выборов „подрихтовать” и принять проект нового закона „Про местные референдумы”, который был подготовлен бютовцами еще в 5-ом созыве, но до сих пор покрывается пылью на полках ВР, проблему Черновецкого наконец можно будет разрешить. И множественные амбиции демократов с растаскиванием киевского электората „по собственным норкам” не помешают при проведении референдума, как в случае со внеочередными выборами. А устранив сначала Черновецкого, можно уже будет без него решать „кто кому в Киеве демократический Рабинович”.
Но, на всякий случай, следует в новом законе предусмотреть запрет баллотироваться в мэры снятому референдумом городскому голове. А то, ей-богу, дождемся третьего пришествия Черновецкого...
Николай Писарчук