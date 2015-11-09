Колесникову запретили въезд в РФ – СМИ
12:18, 09 ноября 2015Политика
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Экс-регионал и соратник Януковича Борис Колесников стал невъездным в Россию.
Борис Колесников / УНИАН
Такую информацию сообщил журналистам ТСН источник.
По словам собеседника журналистов, накануне Колесников 7 часов просидел в аэропорту Москвы и получил запрет на въезд на территорию РФ от федеральной миграционной службы.
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Сам политик в комментарии журналистам все отрицал и сообщил, что может свободно находиться в РФ. Однако на просьбу показать печать, которая засвидетельствует, что в страну он таки попал, мужчина категорически отказался.
Также, как стало известно изданию, невъездным стал не только Колесников, но и другие депутаты ВР, фамилии которых сейчас уточняются.
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