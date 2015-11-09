Евросоюз планирует продлить санкции против РФ на саммите в декабре - Bloomberg
Главы правительств Евросоюза планируют согласовать продление санкции в отношении России на саммите в декабре этого года, сообщает Bloomberg со ссылкой на издание Handelsblatt.
По словам неназванных чиновников, рассказавших немецкому изданию Handelsblatt о планах по продлению санкций, канцлер Германии Ангела Меркель также поддерживает продление санкций, передает РБК.
Санкции могут быть смягчены только в случае соблюдения Минских договоренностей и передачи русско-украинской границы под международный контроль, цитирует издание немецких чиновников.
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«Нет никаких причин для отмены санкций», — завил изданию чиновник из федерального правительства.
Напомним, Кремль утверждает, что не имеет никаких обязательств по Минским соглашениям и не должен выполнять их. В мире придерживаются противоположного мнения и отмечают, что наложенные на Россию санкции из-за ее поддержки боевиков в Украине будут действовать, пока Москва не выполнит до конца все без исключения пункты Минских соглашений и не заставит поддерживаемых ею боевиков выполнить их.