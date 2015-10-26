Рейтинг партии Меркель рухнул на фоне миграционного кризиса

Уровень поддержки партии канцлера Германии Ангелы Меркель упал до трехлетнего минимума на фоне миграционного кризиса.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Emnid, передает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

В частности сейчас рейтинг Христианско-демократического союза составляет 36% - это самый низкий уровень с сентября 2012 года.

В то же время позиции других ключевых партий остаются неизменными. Так, социал-демократов, которые входят в коалицию с партией Меркель, поддерживают 26%.

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Рейтинг правой немецкой организации "Альтернатива для Германии" вырос и на сегодня составляет 7%.

Напомним, Германия в этом году ожидает по крайней мере 800 тысяч просителей убежища.

Как сообщалось, канцлер Германии Ангела Меркель оказалась на четвертом месте в рейтинге популярности немецких политиков.

Личный рейтинг Меркель продолжает снижаться на фоне миграционной кризиса.