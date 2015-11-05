В "Майдане иностранных дел" призвали не возвращаться к практике выборочного правосудия

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении "Майдана иностранных дел".

"На фоне обнищания широких слоев населения увеличение состояния власть имущих поляризует общество и способствует опасному распространению радикальных настроений. Ощущение вопиющей несправедливости в вопросе отсутствия наказания виновных за расстрел «Небесной сотни» подрывает легитимность всей власти в глазах общества", - говорится в заявлении.

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По словам авторов заявления, попытки интеграции в Конституцию Украины "навязанных Путиным так называемых "минских договоренностей", которые являются ничтожными с правовой точки зрения", уже повлекло за собой гражданское противостояние и несет чрезвычайный деструктивный потенциал для украинской государственности в целом.

"При этом, проводится мысль о безальтернативности нынешней политики. Любая критика действий власти не только не воспринимается конструктивно, а в лучшем случае наталкивается на обвинения в попустительстве агрессору или в популизме. В худшем – попадает под каток репрессивной машины... На фоне сращивания обломков предыдущего режима с нынешним, имитация борьбы с теми, кто довел страну до войны и продолжает реализовывать интересы Путина в ней, мы наблюдаем за беспрецедентной кампанией против добровольческих батальонов, благодаря которым мы до сих пор живем в собственном государстве, волонтеров и активистов, подвергающихся преследованиям", - подчеркнули в "Майдане иностранных дел".

"Именно поэтому видим в так называемом «деле Геннадия Корбана» попытку дискредитации волонтерского движения и гражданского общества вообще. Рассматриваем такие показательные и очевидно непропорциональные акции задержания (500 сотрудников СБУ и 50 следователей ГПУ) и неправомерные аресты, как откровенное запугивание гражданских активистов, будто специально скопировано с широко известной практики диктаторских режимов", - отмечается в заявлении.

По мнению авторов заявления, возможным результатом этой кампании может стать формирование настроений апатии в украинском обществе и общественном секторе, к чему собственно и стремится Кремль, который не оставляет и не оставит попыток дестабилизировать Украину.

"Майдан иностранных дел" будет внимательно отслеживать ход событий, связанных с наступлением на активистов и нарушениями их гражданских прав, и продолжать давать им объективное толкование, не позволяя дезинформировать украинское общество и мировое сообщество. Не боимся возможной реакции власти за нашу гражданскую позицию и обращаемся к патриотическим политическим силам, движениям и общественным организациям с целью координации шагов, направленных на противодействие свертыванию демократии, гражданских прав и свобод, преследований за инакомыслие", - отмечается в заявлении.

"Призываем международное сообщество, уже знакомого с проявлениями современного демонстративного украинского правосудия, к непредвзятой оценке действий власти, в том числе, с точки зрения обеспечения прав человека и недопущения возврата практики выборочного правосудия", - подытожили в "Майдане иностранных дел".