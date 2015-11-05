СБУ осуществляет давление на Печерский райсуд в деле Корбана - Куприй
Заместитель начальника Главного управления по борьбе с коррупцией СБУ Владимир Рыбачук осуществляет давление на Печерский районный суд Киева, который рассматривает дело задержанного лидера партии УКРОП Геннадия Корбана.
Об этом заявил внефракционный народный депутат Виталий Куприй в зале заседаний в здании Печерского райсуда на Крещатике.
Читайте такжеКорбана доставили в суд, который охраняет сотня бойцов
Виталий Куприй напомнил, что 4 ноября в этом суде был замечен заместитель генерального прокурора Юрий Столярчук, который, по утверждению депутата, пытался оказать давление на суд.
"Теперь здесь появился новый человек, его уже видели и на Гайцана, и здесь его видели. Это Владимир Рыбачук... Этот человек давит на суд и требует сейчас принять, принять неправосудное решение. Поэтому мы видим бардак, который здесь происходит", - заявил Куприй.
Он утверждает, что есть соответствующие доказательства, а именно - фотографии того, как Рыбачук посещал Печерский райсуд.
Как сообщал УНИАН, 4 ноября Куприй заявил, что Столярчука необходимо привлечь к уголовной ответственности за давление на Печерский райсуд.