"На шаг ближе к европейской цели": парламент Кипра ратифицировал ассоциацию Украина-ЕС
19:09, 29 октября 2015Политика
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Сегодня парламент Кипра ратифицировал Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.
Климкин заявил о приближении к европейской цели / Фото УНИАН
Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в Twitter.
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"Парламент Кипра ратифицировал наше Соглашение об ассоциации. Мы стали еще на шаг ближе к европейской цели", - отметил министр.
Парламент Кіпру ратифікував нашу Угоду про асоціацію. Ми стали ще на крок ближче до європейської мети.
— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) October 29, 2015
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