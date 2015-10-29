"На шаг ближе к европейской цели": парламент Кипра ратифицировал ассоциацию Украина-ЕС

19:09, 29 октября 2015
Политика
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Сегодня парламент Кипра ратифицировал Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

/ Фото УНИАН

Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в Twitter.

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"Парламент Кипра ратифицировал наше Соглашение об ассоциации. Мы стали еще на шаг ближе к европейской цели", - отметил министр.

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