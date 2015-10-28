Печерский суд начал рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения Мосийчуку
Печерский районный суд Киева начал заседание по рассмотрению ходатайства об изменении меры пресечения народному депутату от Радикальной партии Игорю Мосийчуку.
Как передает корреспондент УНИАН, самого Мосийчука в зал суда не доставили, зато заседание организовано в режиме видеоконференции.
В начале рассмотрения ходатайства Мосийчук заявил отвод представителям стороны обвинения.
«Я заявляю отвод прокурору Наливайко и Капищину за нарушение моих процессуальных прав», - сказал Мосийчук.
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Он отметил, что 4 дня тому назад к нему пришли двое мужчин, которые представились прокурорами, но не предоставили ему документов, удостоверяющих их личность. Зато, как отметил Мосийчук, они бросили ему на кровать в палате какие-то документы, из которых можно сделать вывод, что следователи завершили досудебное расследование по его уголовному производству.
По словам Мосийчука, прокурор Наливайко является процессуальным руководителем по его делу, и поэтому он лично должен был бы сообщить ему о завершении досудебного следствия.
Также Мосийчук отметил, что требовал от следователей допросить его по делу, но это не было сделано.
Сейчас суд удалился в совещательную комнату для принятия решения по заявленному Мосийчуком отводу прокурорам.
Как сообщал УНИАН, 17 сентября Верховная Рада по представлению Генпрокуратуры дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Мосийчука по подозрению в коррупции.
18 сентября Печерский райсуд Киева избрал Мосийчуку меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 ноября. 13 октября Апелляционный суд Киева оставил в силе это решение райсуда.
23 октября в Генпрокуратуре заявили о завершении досудебного расследования в уголовном производстве в отношении Мосийчука.
Прокурор ГПУ Владислав Куценко отметил, что о завершении досудебного расследования проинформированы самого Мосийчука и его защитников.
По словам прокурора, таким образом им открыт доступ для ознакомления с материалами досудебного расследования.