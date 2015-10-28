Печерский суд начал рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения Мосийчуку

Как передает корреспондент УНИАН, самого Мосийчука в зал суда не доставили, зато заседание организовано в режиме видеоконференции.

В начале рассмотрения ходатайства Мосийчук заявил отвод представителям стороны обвинения.

«Я заявляю отвод прокурору Наливайко и Капищину за нарушение моих процессуальных прав», - сказал Мосийчук.

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Он отметил, что 4 дня тому назад к нему пришли двое мужчин, которые представились прокурорами, но не предоставили ему документов, удостоверяющих их личность. Зато, как отметил Мосийчук, они бросили ему на кровать в палате какие-то документы, из которых можно сделать вывод, что следователи завершили досудебное расследование по его уголовному производству.

По словам Мосийчука, прокурор Наливайко является процессуальным руководителем по его делу, и поэтому он лично должен был бы сообщить ему о завершении досудебного следствия.

Также Мосийчук отметил, что требовал от следователей допросить его по делу, но это не было сделано.

Сейчас суд удалился в совещательную комнату для принятия решения по заявленному Мосийчуком отводу прокурорам.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября Верховная Рада по представлению Генпрокуратуры дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Мосийчука по подозрению в коррупции.

18 сентября Печерский райсуд Киева избрал Мосийчуку меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 ноября. 13 октября Апелляционный суд Киева оставил в силе это решение райсуда.

23 октября в Генпрокуратуре заявили о завершении досудебного расследования в уголовном производстве в отношении Мосийчука.

Прокурор ГПУ Владислав Куценко отметил, что о завершении досудебного расследования проинформированы самого Мосийчука и его защитников.

По словам прокурора, таким образом им открыт доступ для ознакомления с материалами досудебного расследования.