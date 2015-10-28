В оккупированный Крым приедут делегации из Ирака и стран ЕС

Об этом РИА "Новости" рассказал "вице-премьер крымского правительства", "постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ" Георгий Мурадов.

"Мы ожидаем прибытия целого ряда делегаций. Желание посетить Крым уже изъявили представители ряда арабских стран, в том числе, возможно, иракские представители к нам приедут. Кроме того, ожидаем представителей из ряда государств ЕС, таких как Италия, Германия. Хочу отметить, что немецкие парламентарии и бизнесмены стали проявлять больше гораздо активности, чем это было первоначально", - сказал Мурадов.

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Он также отметил, что "предстоящие визиты будут иметь не только политическое, но и экономическое значение, поскольку позволят наработать целый ряд нужных для крымской экономики проектов".

Мурадов подчеркнул, что Крым открыт для визитов различных иностранных делегаций, в том числе из США.

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Он также отметил, что "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов может отправиться с официальным визитом в ряд зарубежных стран, вопрос находится на стадии согласований и договоренностей.

"Такие визиты планируются, но пока преждевременно говорить и называть страны. Эти визиты требуют определенных согласований, договоренностей, поэтому пока оглашать не буду", - сказал Мурадов.

Как сообщал УНИАН, 24-25 июля несколько депутатов парламента Франции посетили оккупированную территорию Автономной Республики Крым. Поездка не была согласована с украинской стороной.

Министерство иностранных дел Франции заявило, что поездка отдельных депутатов французского парламента в оккупированный Крым является нарушением международного права.

МИД Украины обратилось в компетентные органы Украины относительно необходимости запрета въезда в нашу страну французским депутатам, которые посетили аннексированный Россией Крым. Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту визита делегации французских депутатов.

В октябре Крым посетила сербская делегация. В связи с этим МИД Украины отправил ноту протеста и напомнил Сербии о ситуации с Косово.