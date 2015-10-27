Украина напомнила о Косово сербским политикам, посетившим оккупированный Крым

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу Демократической партии Сербии Санду Рашкович-Ивич.

В частности, посольство призвало придерживаться официальной позиции Сербии, которая не признала оккупацию Крыма РФ. В заявлении дипломатов также шла речь о Косово.

"Мы требуем от вас уважать помощь со стороны украинского народа, которую он оказывает в борьбе Сербии по непризнанию независимости Косово, за сохранения мира в вашем краю", - сказано в ноте протеста посла Украины.

Читайте такжеСтець назначил журналистку Джеппар своим советником по вопросам информационной политики Крыма

"Еще год назад мы сказали: "Косово - это Сербия, а Крым - это Россия". Сербы крестились в Косово, а русские крестились в Крыму, а там где люди крестились - это их отчизна, и ее невозможно отнять", - сказала Рашкович-Ивич, напомнив, что Россия оккупировала полуостров "на основании референдума".

Читайте такжеУчастники блокады Крыма заявили о задержании сепаратиста

Она также добавила, что не понимает, почему им вручили ноту протеста.

Помимо представителей Демократической партии Сербии, нота протеста также была вручена сербскому движению "Двери".

Как сообщал УНИАН, 24-25 июля несколько депутатов парламента Франции посетили оккупированную территорию Автономной Республики Крым. Поездка не была согласована с украинской стороной.

Министерство иностранных дел Франции заявило, что поездка отдельных депутатов французского парламента в оккупированный Крым является нарушением международного права.

МИД Украины обратилось в компетентные органы Украины относительно необходимости запрета въезда в нашу страну французским депутатам, которые посетили аннексированный Россией Крым. Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту визита делегации французских депутатов.