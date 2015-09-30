В Представительстве ЕС уверяют, что решение по визовой либерализации с Украиной уже принято

Об этом он заявил во время конференции в Международном центре перспективных исследований, пишет Европейская правда.

"Мы сегодня не оговариваем, получит ли Украина либерализацию визового режима. Вопрос в том, когда это произойдет", - утверждает Нафтанайла.

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Как известно, по терминологии ЕС, зафиксированной в двусторонних документах, либерализация в контексте ПДВЛ – это отмена краткосрочных виз во все страны ЕС, кроме Великобритании и Ирландии, для путешествующих из Украины.

Представитель ЕС не стал уточнять, какие задачи еще предстоит выполнить Украине, но заверил, что украинское правительство, формируя свои планы относительно выполнения ПДВЛ, "достаточно корректно" называет эти задачи.