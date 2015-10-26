Портнов выиграл суд против Совета ЕС по санкциям

О принятии сегодня в Люксембурге соответствующего решения сообщает пресс-служба суда, передает собственный корреспондент УНИАН.

«Генеральный суд поддержал действия Портнова», – говорится в решении.

«Суд считает, что Рада определила Портнова ответственным за незаконное присвоение средств из государственного бюджета Украины исключительно на основании письма от 3 марта 2014 года Генеральной прокуратуры Украины... Суд считает, что данное письмо не предоставляет каких-либо подробностей или фактов против господина Портнова или его ответственности в этом вопросе. На этом основании суд приходит к выводу, что внесение имени господина Портнова в список не удовлетворяет критерии для определения лиц, чьи средства будут заморожены», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, суд заслушал дело T-290/14 («Портнов против Совета ЕС») 21 мая этого года.

Портнов в своем иске требовал отменить решение Совета ЕС от 5 марта 2014 года, которым против него были введены санкции. В марте этого года Евросоюз исключил его из санкционного списка. Сейчас Портнов находится в Москве.

Дело было направлено в суд 29 апреля 2014 года и стало первым из 17 украинских и 11 российских санкционных дел, по которым состоялись слушания.

Суд ЕС также начал рассмотрение исков бывшего народного депутата Серия Клюева, экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, бывшего первого вице-премьера Сергея Арбузова и бывшего премьер-министра Николая Азарова и его сына Алексея.

Также в Совет ЕС направили иски сыновья экс-президента Украины Александр Янукович, Виктор Янукович-младший (погиб), сам бывший президент Виктор Янукович, бывший министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка, его сын, бывший народный депутат Артем Пшонка, экс-глава Администрации президента Андрей Клюев, бизнесмен Сергей Курченко.

Две жалобы в суд ЕС подал российский миллиардер Аркадий Ротенберг. Кроме того, на рассмотрении в суде находятся жалобы компаний «Роснефть», «Газпромнефть», «ДенизБанк», «Сбербанк России», «ВТБ банк», «Проминвестбанк», «Внешэкономбанк».

Справка УНИАН. Евросоюз 5 марта 2014 года заморозил активы 18 украинских граждан, подозреваемых в незаконном присвоении государственных средств и причастности к нарушениям прав человека в Украине.

5 марта 2015 года Евросоюз исключил из санкционного списка Портнова, а также экс-советника Януковича Игоря Калинина, экс-главы Службы безопасности Александра Якименко и сына экс-премьер-министра Николая Азарова Алексея.