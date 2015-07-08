ГПУ обязали сообщить ЕС о недостоверности информации по делу Портнова

Соответствующее постановление об оставлении в силе решений судов низших инстанций вынес на заседании 8 июля 2015 года ВССУ, передает корреспондент издания «Закон и Бизнес».

В соответствии с решением Генпрокуратура обязана в течение 10 рабочих дней направить на имя Верховного представителя ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности сообщение о решении, принятом ВССУ, а также предоставить текст этого решения.

Напомним, Портнов обвинил в суде бывших руководителей ГПУ в мошенничестве и фальсификации документов, на основании которых на него Европейским Союзом были наложены санкции, которые за недоказанностью обвинения, недавно были сняты. Он инициировал в бельгийском суде преследования бывших руководителей украинской прокуратуры Махницкого и Баганца. Первое судебное заседание, начатое органами прокуратуры Бельгии, должно было состояться 17 июня, однако было перенесено на 2 сентября в связи с неявкой подозреваемых в суд. Министерство юстиции Украины, сославшись на то, что бельгийские судебные приставы в повестке сослались не на ту Конвенцию, просто не вручили повесток подозреваемым.

Однако на сегодняшнем судебном заседании в ВССУ имел неосторожность присутствовать представитель Баганца, в связи с чем адвокаты Портнова, воспользовавшись случаем, вручили ему повестку на повторный вызов его доверителя в бельгийский суд.