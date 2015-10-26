Из-за срыва выборов в Красноармейске и Сватово открыли уголовные производства

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил начальник милиции общественной безопасности МВД Владимир Гриняк.

В частности, по его словам, в милиции зарегистрировано 2 уголовных производства по факту препятствования избирательному праву в Сватово и Красноармейске. Что касается Мариуполя, где выборы также не состоялись, то было зарегистрировано уголовное производство по заявлению Центральной избирательной комиссии, однако в дальнейшем МВД обратилось к ЦИК с просьбой разъяснить, в чем, по мнению ЦИК, заключается уголовное преступление. После получения такого разъяснения в милиции выберут соответствующую квалификацию уголовного производства, сказал Гриняк.

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“Председатель ЦИК направил письмо, чтобы мы возбудили уголовное дело по территориальной избирательной комиссии Мариуполя. Но учитывая, что письмо пришло в министерство, мы его направили по месту нахождения территориальной избирательной комиссии, то есть в Мариуполь. Из Мариуполя было направлено письмо в ЦИК, чтобы получить разъяснения, в чем заключалось препятствование избирательному праву в Мариуполе”, - отметил он.

Также Гриняк заметил, что все производства в настоящее время открыты по факту правонарушения и никакие подозрения конкретным гражданам пока не предъявлены.

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Как сообщал УНИАН, 25 октября не состоялось голосование на местных выборах в городах Мариуполе и Красноармейске Донецкой области.

Председатель ЦИК Михаил Охендовский заявил о системном противозаконном бездействии отдельных членов Мариупольской городской и Красноармейской городской избирательных комиссий, которые отказались передать избирательные бюллетени 213 участковым избирательным комиссиям в Мариуполе и 37 УИК - в Красноармейске.

В городе Сватово Луганской области выборы городского совета признали недействительными. В частности, Сватовская городская избирательная комиссия 25 июня в 15.00 признала выборы в горсовет недействительными из-за ошибки при печатании бюллетеней.