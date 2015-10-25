В Мариуполе отменили местные выборы

Об этом говорится в сообщении Управления информационной политики и по вопросам прессы Донецкой областной государственной администрации.

«Мариупольская городская избирательная комиссия не получила бюллетени из типографии и, соответственно, не передала участковым избирательным комиссиям избирательные бюллетени, которые не могут быть использованы во время проведения местных выборов 25 октября 2015 года. Таким образом, очередные местные выборы в городе Мариуполе отменены», - отмечается в сообщении.

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В ОГА также заявили, что сложная общественно-политическая ситуация наблюдается в Красноармейске.

«25.10.2015 решением Окружного административного суда от 25.10.2015 №805/4737/15-а в Донецкой области в Красноармейске изготовление бюллетеней признано незаконным. Использовать такие бюллетени на выборах невозможно, поэтому председатель избирательной комиссии Смаль А.П. сложил свои полномочия. Избирательная комиссия приняла решение не проводить выборы в г. Красноармейске», - отмечается в сообщении.