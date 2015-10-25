В Сватово Луганской области выборы в горсовет признали недействительными

Об сообщили в пресс-службе "ОПОРЫ".

"25 июня в 15 часов Сватовская городская избирательная комиссия на своем заседании признала выборы в Сватовской городского совета недействительными и установила, что ошибки при печати бюллетеней были сделаны по вине членов местной избирательной комиссии", - говорится в сообщении.

В то же время на избирательных участках идет голосование, во время которого избирателям выдают бюллетени на выборах в Сватовский городской совет.

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При этом ранее в Комитете избирателей Украины заявили, что Сватовская городская избирательная комиссия при утверждении текста избирательных бюллетеней допустила грубую ошибку. Поэтому у местных организаций партий есть все основания обжаловать результаты выборов, поскольку было грубо нарушено избирательное законодательство.