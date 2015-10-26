Выборы в Мариуполе и Красноармейске сорваны, поскольку на местах остается прежняя власть – Наливайченко

Такое мнение высказал в эфире телеканала "112 Украина" бывший председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко.

"С точки зрения международных наблюдателей и нас, как общественных организаций, которые наблюдали за честностью выборов от Ривне до Мариуполя, есть важные просчеты и есть существенные недостатки. К сожалению, были применены и "карусели", к сожалению, действительно, не состоялись выборы в Мариуполе... Ибо не сменилась власть на местах, и это является, на мой взгляд, главной причиной, почему сорваны выборы и люди не получили возможность проголосовать, например, в Мариуполе или в Красноармейске", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН ранее, избирательная комиссия в Красноармейске Донецкой области признала выборы не состоявшимися.