Тимошенко объявила условие разблокирования парламента

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что БЮТ будет блокировать трибуну Верховной Рады, пока парламент не рассмотрит три антиинфляционных законопроекта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила на брифинге в парламенте.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, БЮТ “не отойдет от трибуны”, пока ВР не рассмотрит законопроекты об импортных пошлинах, об установлении ограничений на торговые надбавки на основные продукты питания в супермаркетах и о пополнении импортными основными пищевыми продуктами украинского рынка на беспошлинной основе.

Также премьер отметила то, что правительство внесло еще 30 ключевых для экономики законопроектов, рассмотрение которых, по ее словам, сегодня блокируется.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что она начинает действовать “достаточно жестко” и больше не будет наблюдать за тем как “растворяются в воздухе” деньги украинских граждан.