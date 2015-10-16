Наливайченко: Данные о "российском следе" в расстрелах на Майдане есть в АП и ведомстве Шокина

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Наливайченко заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Эти материалы находятся на Банковой (я президенту лично докладывал), эти материалы находятся официально в канцелярии Генеральной прокуратуры вместе с моей подписью, с фамилиями, с данными, когда, на даче у кого руководил этой деятельностью Сурков (советник президента РФ - УНИАН). Если этого мало, недостаточно этих адресов, третий адрес называю - стадион «Динамо», где российский «Витязь» (спецподразделение — УНИАН) учил убивать Небесную сотню», - заявил Наливайченко.

При этом экс-председатель СБУ заверил, что он и общественность «не дадут заилить» это дело.

Как сообщалось, Шокин заявил, что Генеральная прокуратура не имеет данных о российском следе в расстреле активистов Майдана во время событий в феврале 2014 года в Киеве.

Читайте такжеНаливайченко решил объяснить, почему ушел из СБУ

«Если вы помните, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко в свое время заявлял, что, мол, некий российский чиновник зимой 2014 года находился в Киеве, отдавал команды силовикам стрелять по митингующим. Я попросил Наливайченко предоставить нам хоть какие-то документы, подтверждающие это. До сих пор их нет. Поэтому сейчас я не располагаю данными, что в расстреле Небесной сотни есть российский след», - сказал он.

По словам Шокина, из тех материалов, которыми Генпрокуратура владеет, невозможно сделать такой вывод.

Напомним, в годовщину расстрела на Майдане президент Петр Порошенко заявил, что, согласно информации СБУ, бойцы спецподразделения «Альфа» дали показания о том, что помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков руководил организацией снайперских групп иностранцев на Майдане.

Наливайченко также заявлял, что Сурков, приезжая тогда в Украину, проживал совместно с бывшим председателем СБУ Александром Якименко на одном из объектов СБУ, а также посещал Администрацию президента.