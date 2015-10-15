Климкин: "Мы должны вернуться к ценностям Устава ООН"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал по итогам заседания Генеральной ассамблеи ООН, на котором Украину избрали непостоянным членом СБ ООН.

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"Мы гордимся такой настоящей поддержкой Украины, что является настоящим знаком мировой солидарности с Украиной. И конечно, решающее значение имеет для нас сейчас начать работу в качестве надежного партнера. Такого партнера, который будет реализовывать повестку дня ООН и повестку дня Совета Безопасности ООН надежно, настойчиво и творчески. Поэтому мы должны вернуться к ценностям и принципам Устава ООН", - подчеркнул Павел Климкин.

Кроме того, он отметил, что "мы должны вернуть ООН к решению текущих вызовов".