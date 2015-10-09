В Одесский порт зашел американский ракетный эсминец Porter

Как передает корреспондент УНИАН, эсминец с управляемым ракетным оружием DDG-78 USS Porter ошвартовался у причала Карантинного мола. Предполагается, что корабль пробудет в Одессе несколько дней.

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Как сообщила пресс-служба 6-гo флота ВМС США, Porter находится в Черном море в рамках операции «Атлантическая решимость», которая направлена на поддержку союзников НАТО в связи с военным конфликтом в Украине и агрессией Российской Федерации.

Porter построен в конце 1990-х на судоверфи Ingalls Shipbuilding. Длина корабля - 153,92 м, ширина - 20,1 м, осадка - 9,4 м с гидроакустической станцией.

Максимальная скорость хода - 32 узла (около 60 км/ч), экипаж - 337 человек.