Эсминец США Donald Cook сегодня зайдет в Черное море

Об этом сообщается на сайте 6-го флота ВМС США, передает "ЕвроПравда". "Операции корабля в Черном море призваны обеспечить безопасность и стабильность в регионе, готовность и способность к реагированию вместе с нашими союзниками и партнерами", - говорится в сообщении.

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Как отметил командир 6-го флота ВМС США Джеймс Фогго, "мы стремимся сделать наше присутствие в регионе "нормальным" и проводим здесь регулярные и частые морские учения".

По его словам, в течение последнего года силы США в Черном море присутствуют постоянно.

Ранее сообщалось, что ракетный эсминец ВМС США USS Porter (DDG 78) и румынский корвет "Мачеллариу" провели совместные учения в Черном море.