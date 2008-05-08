В КРУ ответили харьковскому облсовету: деньги вернуть можно

Начальник Контрольно-ревизионного управления в Харьковской области Алексей ЩЕРБАКОВ считает, что действия КРУ по блокированию счетов Харьковского облсовета, были законными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЩЕРБАКОВ заявил сегодня на специальной пресс-конференции, комментируя проверку деятельности Харьковского облсовета за 2006-2007 годы.

По его словам, это была плановая проверка, и она выявила ряд нарушений в использовании бюджетных средств Харьковским облсоветом. Ущерб бюджета от нарушений, сказал он, составляет 185,3 тыс. грн., общая же сумма ущерба по результатам проверки - 373,4 тыс. грн.

В частности, сообщил А.ЩЕРБАКОВ, 13,9 тыс. грн. были израсходованы на материальную помощь работникам облсовета в размерах, которые превышают нормы, установленные Постановлением Кабмина, 4,6 тыс. грн., – на телефонные разговоры представителей общественной организации, которая находится в помещении облсовета, 130 тыс. грн. были израсходованы на эксплуатацию автомобиля семьей бывшего губернатора Александра МАСЕЛЬСКОГО за счет облсовета («за 2 года, приблизительно по 5 тыс. грн. в месяц»).

На основании нарушений, сказал он, «на 30 календарных дней были приостановлены операции по 2 счетам, которые обслуживают текущее содержание областного совета, из 5 имеющихся».

Все действия КРУ, отметил А.ЩЕРБАКОВ, считаются законными, поскольку ревизоры руководствовались нормами Бюджетного кодекса Украины, в частности статьей 118 настоящего документа. Он отметил, что это «абсолютно обычная регулярная практика проведения проверок облгосадминистраций и государственных органов», которые, как правило, проходят по несколько раз в год.

По его словам, блокирование счетов считается одним из механизмов возмещения незаконно израсходованных средств. В частности, по его данным, в 2007 г. в Украине имели место 172 случая остановки операций со счетами бюджетных организаций. В более чем 90 случаях средства были возвращены путем уменьшения объемов ассигнований учреждениям, допустившим нарушения.

При этом А.ЩЕРБАКОВ выразил удивление реакцией Харьковского облсовета на выявленные нарушения, подчеркнув, что на их устранение закон предусматривает 30-дневный срок, а реально это можно сделать «буквально в течение нескольких дней». «Деньги можно вернуть всегда, главное – желание», - сказал начальник облКРУ. Он считает, что дело закончится «уменьшением ассигнований облсовету». «За всю историю моей работы, - сказал А.ЩЕРБАКОВ, - я не припоминаю случая, чтобы нельзя было вернуть деньги».

Как сообщал УНИАН, сегодня Харьковский облсовет провел сессию на площади под открытым небом, объяснив это невозможностью работать в помещении из-за блокирования счетов.

Депутаты обратились в высшие инстанции государства с просьбой вмешаться в ситуацию. Они заявили, что действия КРУ носят «заказной, политический характер» и являются «очередной акцией антинародного правительства, которая направлена на уничтожение органов местного самоуправления».