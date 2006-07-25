Президент проводит совещание
13:22, 25 июля 2006Политика
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Об этом сообщила Геращенко
Сейчас Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проводит совещание с руководством Секретариата Президента.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам, которые собрались на Банковой возле Секретариата, пресс-секретарь Президента Ирина ГЕРАЩЕНКО.
Она опровергла информацию о проведении совещания В.ЮЩЕНКО с председателем Верховной Рады Александром МОРОЗОМ и руководителями парламентских фракций.
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