Президент проводит совещание

Сейчас Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проводит совещание с руководством Секретариата Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам, которые собрались на Банковой возле Секретариата, пресс-секретарь Президента Ирина ГЕРАЩЕНКО.

Она опровергла информацию о проведении совещания В.ЮЩЕНКО с председателем Верховной Рады Александром МОРОЗОМ и руководителями парламентских фракций.