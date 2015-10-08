Порошенко ответил отказом на петицию о наказании госслужащих-взяточников 20 годами заключения

Об этом говорится в ответе главы государства на соответствующую петицию, которая размещена на его сайте.

«Согласно действующему законодательству Украины, уголовная ответственность за указанное преступление предусмотрена статьей 368 «Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом» Уголовного кодекса Украины. Санкция указанной статьи предусматривает меру наказания в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества и со специальной конфискацией», - говорится в ответе.

Читайте такжеАнтикоррупционная реформа уже в этом году должна дать первые результаты – Порошенко

По словам Порошенко, на сегодня согласно действующему уголовному законодательству Украины, максимальный срок лишения свободы составляет до 15 лет за особо тяжкое преступление, в том числе с умышленным лишением жизни человека.

«Внесение изменения только в одной статье Уголовного кодекса Украины относительно усиления меры наказания государственным служащим до двадцати лет лишения свободы может не отвечать тяжести уголовного правонарушения по сравнению с другими преступлениями, предусмотренными уголовным законодательством Украины», - считает глава государства.

«На уровень взяточничества больше влияет не суровость, а неотвратимость наказания. А потому приоритетом является проведение судебной реформы. Учитывая изложенное, данный вопрос нельзя рассматривать отдельно без комплексного подхода к изменениям в действующее уголовное законодательство», - добавил президент.