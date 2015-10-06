Столтенберг назвал позитивным шагом договоренности о переносе выборов в "ЛНР" и "ДНР"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он сказал на пресс-конференции накануне заседания министров обороны стран - членов НАТО, которое состоится 8 октября.

«Ситуация в Украине остается нестабильной. Но есть и признаки прогресса. Я приветствую возобновление усилий лидеров «нормандского формата» в Париже, направленных на полную реализацию Минских договоренностей. Понимание (необходимости) отложить выборы, запланированные сепаратистами, - это позитивный шаг. Любые выборы должны быть проведены в соответствии с законодательством Украины», - сказал генсек Альянса.

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По словам Столтенберга, прекращение огня в зоне АТО «продолжается и укрепляется». «Стороны объявили, что они отведут от линии соприкосновения танки и другое оружие. Это создает надежду и силу», - подчеркнул он.

Генсек НАТО считает, что сейчас важно выполнить Минские договоренности в полном объеме. «Россия несет особую ответственность, поскольку Россия продолжает поддерживать сепаратистов и дестабилизировать восточную Украину», - подчеркнул Столтенберг.

Как сообщал УНИАН, 2 октября в Париже состоялась встреча лидеров Украины, Франции, Германии и РФ по ситуации на Донбассе.

Президент Украины Петр Порошенко по итогам встречи заявил, в частности, что ее участники подчеркнули недопустимость проведения псевдовыборов 18 октября и 1 ноября на Донбассе и достигли договоренностей, что такие выборы должны проходить исключительно по украинским законам.

В свою очередь президент Франции Франсуа Олланд сообщил, что во время переговоров стороны договорились, что для проведения выборов в так называемых «ДНР» и «ЛНР» «будет принят отдельный закон».