Выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей могут быть проведены в следующем году - Олланд

Это следует из его слов, сказанных в пятницу в Париже на пресс-конференции по завершении переговоров в Нормандском формате с участием лидеров Франции, Германии, Украины и России, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

"Относительно выборов. Это займет определенное время. Мы не думаем, что выборы смогут пройти на территориях Восточной Украины в условиях, которые не будут соответствовать Минским договоренностям. Мы в этом уверены, потому что нам нужны три месяца для того, чтобы их организовать, и они будут организованы позднее даты, предусмотренной для выполнения Минских договоренностей - 31 декабря 2015 года", - сказал он.

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По словам Олланда, что касается специального закона для Донецка и Луганска, то была достигнута договоренность, что "этот закон вступит в силу в день выборов, как временный, а окончательно вступит в силу в день объявления ОБСЕ результатов, признания этих выборов, но не обжалования их характера".

"Но выборы должны пройти, и особый статус будет применен на выборах сначала на временной основе, а затем и на постоянной после того, как результаты выборов будут подтверждены", - подчеркнул он.

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Кроме того, была достигнута договоренность о решении об "амнистии, которое должно вступить в силу в день выборов". "Это означает, что иммунитет должен быть предоставлен и гарантирован всем кандидатам во время предвыборного периода", - пояснил президент Франции.

Последним и основным этапом выполнения Минских договоренностей он назвал "возвращение территориальной целостности Украины, то есть полный контроль над границей и вывод военных формирований".