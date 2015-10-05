Климкина вызывают в Раду для обсуждения договоренностей "нормандской четверки"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время Согласительного совета парламента.

Спикер напомнил, что в пятницу в Париже состоялась встреча в «нормандском формате».

"Народные депутаты должны услышать из первых источников, какими были переговоры, что происходило, какие достигнуты договоренности, если они достигнуты, в каких направлениях. Чтобы никто не мог спекулировать на этих темах, я поручаю аппарату парламента пригласить на среду министра иностранных дел", - сказал Гройсман.

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Он отметил, что парламент пообщается с министром и услышит всю соответствующую информацию, сможет ее обсудить, задать вопросы и "для себя определиться относительно своих позиций".

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко по итогам встречи с лидерами Франции, Германии и РФ 2 октября в Париже заявил, что все ее участники, в частности, отметили недопустимость проведения фейковых выборов 18 октября и 1 ноября. «Достигнута общая позиция о том, что, согласно Минским договоренностям, выборы должны проходить исключительно по украинским законам, критерии избирательного процесса должны отвечать критериям ОБСЕ, международные наблюдатели, включая наблюдателей ОБСЕ, должны мониторить избирательный процесс», - сказал Порошенко.

В свою очередь президент Франции Франсуа Олланд заявил, что во время переговоров стороны достигли договоренностей, что для проведения выборов в так называемых ДНР и ЛНР «будет принят отдельный закон».

Олланд добавил, что после принятия соответствующего закона, в срок девяноста дней "все должно быть подготовлено для кампании".