Проведение псевдовыборов на Донбассе станет для Путина "красной линией" - Порошенко

Об этом он сказал в интервью американской газете Washington Post, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

В частности, говоря о состоянии выполнения Минских договоренностей, президент отметил, что, хотя режим прекращения огня в целом соблюдается, все пункты Минского соглашения не выполняются со стороны России. Это, в первую очередь, касается обязательства освобождения незаконно задержанных и осужденных граждан Украины, а также катастрофических гуманитарных условий на оккупированных украинских территориях.

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Президент подчеркнул важность не только прекращения огня, но и вывода российских войск с оккупированной территории и возвращения Украине контроля над украинско-российской границей.

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«Мы должны осуществить хорошо скоординированные действия, чтобы подтолкнуть Путина выполнять обязательства России, на которые она согласилась и подписала Соглашение в Минске. Сейчас этот процесс находится в опасности из-за планов Путина провести незаконные фейковые выборы на оккупированных украинских территориях в Донецкой и Луганской областях», - сказал президент.

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Порошенко отметил, что проведение псевдовыборов будет для России «красной линией», переход которой должен встретить скоординированную жесткую реакцию со стороны трансатлантического сообщества. Президент напомнил, что подобная прошлогодняя инициатива уничтожила наработки первых Минских договоренностей. «В прошлом году они провели незаконные выборы 2 ноября, которые не были ни свободными, ни справедливыми. Тогда они фактически уничтожили Минский процесс. Сейчас Россия хочет повторить еще раз этот сценарий», - сказал Порошенко.

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Отвечая на вопрос, какие ожидания у Украины от Запада и США, президент сказал: «Мы должны улучшить координацию в вопросе санкций и направить усилия на возвращение Путина за стол переговоров. Если Россия пересекает «красную линию», мы должны увеличить санкции и усилить сотрудничество в оборонной сфере. Путин должен знать это до, а не после так называемых выборов».

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины призвал международное сообщество к продолжению и расширению санкций против РФ за решение о проведении фейковых выборов на Донбассе 18 октября и 1 ноября.

Верховная Рада Украины приняла закон, определяющий правила проведения местных выборов 25 октября. В переходных положениях закона указано, что очередные выборы в органы местного самоуправления на оккупированных территориях Крыма, Севастополя, а также части Донецкой и Луганской областей не проводятся.

Украина неоднократно предостерегала сепаратистов от проведения любых выборов на оккупированных территориях, называя это срывом Минских договоренностей. Согласно с Минскими соглашениями, выборы на этих территориях могут произойти только в соответствии с украинским законодательством, после вывода иностранных войск и возобновления Украиной контроля вдоль всей границы.