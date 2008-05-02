Кириленко увидел, что угроза развала коалиции отпадает

Лидер фракции Блока Юлии Тимошенко Иван КИРИЛЕНКО убежден, что создание Временной специальной комиссии Верховной Рады по разработке изменений в Конституцию не приведет к расколу демократической коалиции.

Такое мнение он высказал в интервью «5-у каналу».

«После решения Конституционного Суда угроза развала коалиции в связи с созданием ВСК отпадает. ВСК нужно создавать», - сказал И.КИРИЛЕНКО.

Он напомнил, что Конституционный Суд четко указал, что без Верховной Рады изменения в Основной Закон не могут вноситься. При этом И.КИРИЛЕНКО отметил, что, в соответствии с временным регламентом парламента, любой законопроект, касающийся внесения изменений в Конституцию в первую очередь должна рассматривать Временная специальная комиссия.

По его словам, большинство депутатского корпуса настроено внести изменения в действующую Конституцию, а не принимать новую редакцию Основного Закона. При этом он напомнил, что ни одна политическая сила, кроме Коммунистической партии Украины, не презентовала своего варианта изменений в Конституцию.

Лидер фракции БЮТ напомнил, что Президент, как один из субъектов законодательной инициативы, уже начал конституционный процесс и предложил свою концепцию изменений в Основной Закон.

При этом И.КИРИЛЕНКО выразил убеждение, что после майских праздников, учитывая решения Конституционного Суда, конституционный процесс начнется и в Верховной Раде.

«С решением Конституционного Суда эпицентр конституционного процесса постепенно будет перемещаться в парламент. И вот там мы посмотрим интересы политических сил: за парламентскую форму правления или президентскую форму», - добавил он.

И.КИРИЛЕНКО также напомнил, что глава государства должен будет передать в ВР свой проект закона о внесении изменений в Конституцию.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля КС обнародовал решение по делу по конституционному представлению Президента Украины об официальном толковании ряда положений Конституции (дело о принятии Конституции и законов на референдуме).

Как сообщил в интервью журналистам председатель КС Андрей СТРИЖАК, в соответствии с этим решением, новая Конституция Украины не может быть утверждена на всеукраинском референдуме без решений Верховной Рады.

На создании Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины за внесение изменений в Конституцию настаивают фракции Блока Юлии Тимошенко и Партии регионов.

В то же время лидер фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Вячеслав КИРИЛЕНКО от имени фракции неоднократно заявлял, что голосование членов БЮТ за создание ВСК относительно Конституции может привести к расколу коалиции.

24 апреля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отметил, что «авантюра» с созданием ВСК ВР по внесению изменений в Конституцию не будет реализована.