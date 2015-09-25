В посольстве США прокомментировали требование покинуть агентствам ООН оккупированную "ЛНР" территорию

Об этом написал в Twitter посол США в Украине Джеффри Пайетт.

"Сегодняшний приказ так называемой власти "ЛНР" агентствам ООН и гуманитарных организациям покинуть территорию - грубое, циничное, явное нарушение Минских соглашений. Высылка гуманитарных организаций подвергает 3 млн людей риску, отказывая им в доступе к еде, медицине, жилью и одежде накануне зимы. 16000 тонн срочной, жизненно необходимой гуманитарной помощи сейчас не пускают к тем, кто в ней нуждается", - написал он.

Читайте такжеТеррористы не пустили в Донецк гуманитарную помощь Красного Креста

Посол отметил, что Минские соглашения обязывают все стороны обеспечить беспрепятственный доступ.

""Власти ЛНР, ДНР" должны предоставить полный, беспрепятственный доступ к гумпомощи", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября заместитель генерального секретаря организации по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен заявил, что "власти ЛНР" приказали всем агентствам ООН в срочном порядке покинуть "республику".