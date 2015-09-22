Главарь "ДНР" заявил, что даты "выборов" в "республиках" не меняются: их проведут 18 октября и 1 ноября

Об этом сообщил "представитель" самопровозглашенной "ДНР" в Контактной группе Денис Пушилин, передает Би-би-си.

"Даты проведения первого этапа выборов, а это главы городов и районов, остаются неизменными, 18 октября в "ДНР" и 1 ноября в "ЛНР", - заявил он.

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Ранее "представитель ЛНР" в контактной группе Владислав Денего заявил, что делегация самопровозглашенных республик предложит провести выборы на неподконтрольных Киеву территориях на Донбассе 21 февраля 2016 года. При этом Дейнего сослался на действующее выборное законодательство и регламент Верховной Рады Украины.

Сегодня УНИАН сообщал, что самопровозглашенные "Донецкая и Луганская народные республики" на аседании Контактной группы предложат ее участникам план-график сроков выполнения политических пунктов Минских соглашений, который предусматривает проведение выборов на Донбассе 21 февраля 2016 года.

Так называемые "местные выборы" должны пройти в "ДНР" 18 октября, в "ЛНР" - 1 ноября.

Согласно указу президента, выборы в местные органы назначены на 25 октября.