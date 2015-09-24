ЕС рассмотрит предоставление финподдержки Украине после принятия закона о госслужбе - Томбинский

Об этом говорится в заявлении главы представительства ЕС в Украине Яна Томбинского, которое он сделал после встречи президента Украины Петра Порошенко с Комиссаром ЕС по вопросам юстиции, прав потребителей и гендерного равенства Верой Юровой.

В заявлении сказано, что сегодня во время визита Юровой состоялись очень конструктивные дискуссии с Порошенко.

"Это дает мне полную уверенность в том, что Порошенко хочет поддержать Верховную Раду в ее работе над Законом о государственной службе с целью принять его во втором чтении – после парламентской работы с изменениями и комментариями, озвученными депутатами", - сказал дипломат.

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Как отметил Томбинский, эксперты ЕС готовы помочь Верховной Раде завершить работу над важным законом, который закладывает основы для всеобъемлющей реформы сферы государственного управления.

"После принятия Закона о государственной службе и подготовки сопроводительной стратегии и плана действий по их реализации, Евросоюз будет готов рассмотреть предоставление финансовой поддержки для этой важной реформы", - подчеркнул Томбинский.

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Ранее УНИАН сообщал, что принятие закона о государственной службе Украины является одним из требований для получения нашей страной макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро от ЕС.