Новые местные прокуратуры начнут работу 15 декабря

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ), об этом заявил исполняющий обязанности генерального прокурора Юрий Севрук во время встречи с комиссаром ЕС по вопросам правосудия, потребителей и гендерного равенства Верой Юровой.

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«Вчера генеральным прокурором подписаны приказы об утверждении штатов местных прокуратур», - сообщил Юрий Севрук.

По его словам, 16 сентября закончился первый этап конкурса на замещение должностей руководителей местных прокуратур и их заместителей – тестирование на знание законодательной базы. Всего в нем приняли участие более 10 тыс. кандидатов.

Следующий этап конкурса - тестирование на общие способности запланирован на 26-28 сентября 2015 года. После этого кандидаты будут проверены на уровень честности и склонности к антисоциальному поведению и с ними будут проведены собеседования представителями конкурсных комиссий.

Он отметил, что в настоящее время также проходит реформирование региональных прокуратур и ГПУ, то есть сокращение штата до определенных законом пределов и оптимизация структуры.

Уже с 15 апреля 2016 года вступают в силу положения закона относительно формирования системы органов прокурорского самоуправления, проведения Всеукраинской конференции работников прокуратуры, создания Совета прокуроров Украины, а также Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

Юрий Севрук сообщил, что приказом ГПУ от 22 сентября на правах самостоятельного структурного подразделения Генпрокуратуры создана Специализированная антикоррупционная прокуратура. Она будет состоять из управления процессуального руководства, поддержания государственного обвинения и представительства в суде из 6 отделов, а также двух отдельных отделов: аналитико-статистического и документального обеспечения.