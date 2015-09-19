Принятие закона о госслужбе является условием для получения финпомощи в €600 миллионов от ЕС - АП

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив.

«Закон о госслужбе до сих пор не принят, и принятие этого закона влияет на возможность получения финансовой помощи в 600 млн евро. Это требование, которое содержится в наших соглашения между Украиной и европейским сообществом», - сказал Шимкив.

Чиновник отметил, что вчера на нацраде реформ было озвучено, что европейское сообщество не поддерживает принятый в первом чтении закон о госслужбе.

«Я связался с европейским сообществом и получил комментарий, что европейское сообщество ожидает принятие закона, потому что это критически для государства и принятие нового закона о государственной службе является маркером», - сказал он.

Кроме того, Шимкив отметил, что в Украине не принята стратегия реформирования государственного управления, что повлияло на решение Европейского союза относительно поддержки финансирования этой реформы.

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"Финансирования не может быть предоставлено с 1 января 2016 года… Но все таки европейское сообщество готово нас поддержать с 1 апреля 2016 года, если будут приняты стратегия реформирования и закон о госслужбе»,- добавил он.

Как сообщал УНИАН, в мае 2014 года между Украиной и ЕС был подписан Контракт по развитию государства, согласно которому Украина могла уже в этом году получить 105 млн евро (второй транш помощи), если выполнит ряд условий. Одно из них - создание и утверждение полноценного и детального плана реформирования государственного сектора. Для этого парламент должен принять новый закон о государственной службе.

Кроме 105 млн евро на развитие государства Украина могла получить еще 75 млн евро - на поддержку реформы госслужбы. Для этого, кроме Закона о государственной службе, Кабинет министров должен разработать, утвердить и представить ЕС Стратегию реформирования государственного управления с планом внедрения, ответственными и сроками.