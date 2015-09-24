В МИД назвали провокацией России визит польских детей в оккупированный Крым
Посольство Украины в Республике Польша передало Министерству иностранных дел Польши ноту относительно несанкционированного посещения группой польских детей Автономной Республики Крым.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала на брифинге спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.
“По поручению МИД Посольство Украины в Республике Польша обратилось с нотой к МИД Польши, в котором выразил позицию Украины по данному вопросу”, - сказала Беца.
Она отметила, что МИД Украины обеспокоено посещением группой польских детей АР Крым.
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“Мы осуждаем использование Россией польских детей для совершения своих политических провокаций”,- сказала Беца.
Она добавила, что поездка была организована неправительственной организацией — Центром польско-российского диалога и единения без согласования с украинской стороной, что является грубым нарушением как норм международного права, так и действующего законодательства Украины.
Беца сообщила, что сотрудники посольства проводили встречи с чиновниками Министерства образования Польши и представителями польских общественных организаций, в частности, с руководством Варшавского отделения Центра польско-российского диалога и единения.
“В центре подтвердили факт несанкционированного въезда группы польских детей в Крым. Вместе с тем было отмечено, что такую поездку московское отделение Центра организовало самостоятельно, без согласования с польской стороной”, - сказала Беца, добавив, что в Варшавском отделении дистанцировались от этой инициативы.