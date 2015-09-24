В МИД назвали провокацией России визит польских детей в оккупированный Крым

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала на брифинге спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

“По поручению МИД Посольство Украины в Республике Польша обратилось с нотой к МИД Польши, в котором выразил позицию Украины по данному вопросу”, - сказала Беца.

Она отметила, что МИД Украины обеспокоено посещением группой польских детей АР Крым.

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“Мы осуждаем использование Россией польских детей для совершения своих политических провокаций”,- сказала Беца.

Она добавила, что поездка была организована неправительственной организацией — Центром польско-российского диалога и единения без согласования с украинской стороной, что является грубым нарушением как норм международного права, так и действующего законодательства Украины.

Беца сообщила, что сотрудники посольства проводили встречи с чиновниками Министерства образования Польши и представителями польских общественных организаций, в частности, с руководством Варшавского отделения Центра польско-российского диалога и единения.

“В центре подтвердили факт несанкционированного въезда группы польских детей в Крым. Вместе с тем было отмечено, что такую поездку московское отделение Центра организовало самостоятельно, без согласования с польской стороной”, - сказала Беца, добавив, что в Варшавском отделении дистанцировались от этой инициативы.