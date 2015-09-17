Берлускони запретили въезд в Украину на три года (документ)

Эту информацию УНИАН подтвердила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

«Да, это правда», - отметила она.

Как известно, сегодня издание "Апостроф" распространило ответ на официальный запрос в СБУ, в котором указано, что "14.09.2015 года в отношении гражданина Италии Сильвио Берлускони было вынесено постановление о запрещении ему въезда на территорию Украины сроком на 3 года в интересах обеспечения безопасности нашего государства", - отмечается в документе.

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Ранее УНИАН сообщал, что 11 сентября бывший итальянский премьер Сильвио Берлускони прибыл в аннексированный Россией Крым с "частным визитом".

Также стало известно, что прокуратура АР Крым открыла уголовное производство по факту нанесения ущерба в связи с самовольной откупоркой «гендиректором НПАО «Массандра» Яниной Павленко одной из 5 бутылок 240-летнего Херес-де-ла-Фронтера из коллекции предприятия. Вино открыли специально для президента России Владимира Путина и экс-премьера Италии Сильвио Берлускони во время посещения ими «Массандры».