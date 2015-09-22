Порошенко планирует провести референдум о членстве Украины в НАТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины с участием генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

"Евроатлантический выбор с перспективой членства в НАТО получает, и это чрезвычайно важно, растущую поддержку в украинском обществе. Два года назад курс на евроатлантическую интеграцию поддерживали, уважаемый господин генеральный секретарь, 16% украинцев. Год назад эта цифра стремительно приближалась к 50%. Сейчас количество украинцев, которые поддерживают евроатлантическую интеграцию, уже превышает 60%. Это значит, что украинский народ поддерживает евроатлантический выбор", - сказал Порошенко.

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"И когда мы создадим все условия через реформирование страны для соответствия Украины критериям для членства в НАТО, мной будет принято решение о проведении всенародного референдума, и таким образом будет зафиксирована воля украинского народа", - отметил президент.