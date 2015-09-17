Расследование событий возле парламента 31 августа будет завершено в кратчайшие сроки - Шокин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Шокин сказал во время выступления в парламенте.

Шокин отметил, что Генеральная прокуратура Украины активно способствует расследованию событий возле парламента 31 августа.

“Хочу вас заверить, что следствие проводится квалифицированно, на высоком профессиональном уровне”, - сказал он.

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Шокин заверил, что “следствие будет завершено в кратчайшие сроки”.

Справка УНИАН. 31 августа под Верховной Радой после принятия в первом чтении изменений к Конституции в части децентрализации начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов. Агрессивно настроенные митингующие стали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната.

Погибли трое бойцов Нацгвардии. Еще около 150 человек пострадали.

По данным силовиков, митинг под ВР был организован партией «Свобода», Радикальной партией, другими организациями.

В тот же день был задержан экс-боец спецбатальона МВД “Сич” Игорь Гуменюк по подозрению в том, что он бросил боевую гранату в правоохранителей. 2 сентября Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Гуменюку в виде ареста сроком на два месяца.

Также за участие в беспорядках было задержано еще 17 человек.