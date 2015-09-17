К совершению теракта под Радой 31 августа непосредственно причастны три человека - Аваков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Аваков заявил во время выступления в парламенте.

Эти люди, отметил министр, «один человек - это исполнитель, а еще двое участвовали во встрече с этим лицом, в маскировании его действий во время броска гранаты и обеспечения отхода с места события».

По словам Авакова, "основными инициаторами столкновений стали активисты из среды участников уличной акции ВО "Свобода".

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В то же время, по его словам, подразделения МВД и Нацгвардии никак не провоцировали к насилию и максимально ограничили применение силы со своей стороны.

Аваков отметил, что в ходе расследования установлено более 100 агрессивно настроенных граждан, которые наносили представителям МВД удары ногами, руками, дубинками и палками и совершали другие агрессивные действия в отношении правоохранителей.

Министр отметил, что на сегодняшний день уже сообщено о подозрении 22 лицам - в совершении массовых беспорядков и нанесении работникам правоохранительных органов телесных повреждений.

Глава ведомства добавил, что еще в отношении 10 правонарушителей сообщение о подозрении согласовано с Генпрокуратурой, и будет решаться вопрос об избрании фигурантам соответствующих мер пресечения. Кроме того, суд арестовал 17 человек, а еще трем избраны меры пресечения, не связанные с лишением свободы. Также один подозреваемый объявлен в розыск.

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Аваков также отметил, что среди лиц, наносивших телесные повреждения правоохранителям, есть бывшие народные депутаты Украины.

"В данном случае никоим образом не идет речь о политических преследованиях, а правовая оценка дается исключительно конкретным действиям конкретного лица", - уточнил министр.

Как сообщал УНИАН, 31 августа под Верховной Радой после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов. Агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать ВР, бросать камни, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната.

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Погибли трое бойцов Нацгвардии. Еще около 150 человек пострадали.

По данным силовиков, митинг под ВР был организован партией «Свобода», Радикальной партией, другими организациями.

В тот же день был задержан экс-боец спецбатальона МВД "Сич" Игорь Гуменюк по подозрению в том, что он бросил боевую гранату в милиционеров. 2 сентября Печерский райсуд Киева избрал Гуменюку меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

Также за участие в беспорядках были задержаны еще 17 человек.