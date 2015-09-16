Чехия разблокировала ратификацию ассоциации Украина-ЕС, голосовать будут завтра

18:40, 16 сентября 2015
Политика
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В четверг Палата депутатов парламента Чехии должна голосовать за ратификацию Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

flickr.com/photos/james_clear

Голосование запланировано на 17 сентября, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на сообщение чешского парламента.

Таким образом, процесс ратификации Соглашения нижней палатой чешского парламента разблокирован.

Ранее ратификацию, которая должна была состояться еще в мае, заблокировали чешские коммунисты – при этом в день, когда должна была состояться ратификация, в Чехию прибыла украинская делегация.

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Следует отметить, что после голосования за ратификацию Палаты депутатов подпись под соответствующим законом должен поставить президент Чехии Милош Земан, который известен своими антиукраинскими и прокремлевскими взглядами.

Сенат Чехии ратифицировал Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС еще 10 декабря прошлого года.

По состоянию на сегодня, 16 сентября, Соглашение об ассоциации Украины с ЕС полностью ратифицировали 24 из 28 стран-членов ЕС. Еще две страны – Бельгия и Чехия – этот процесс не завершили. А Греция и Кипр вообще пока не ратифицировали.

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