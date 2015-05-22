Чехия заблокировала ратификацию Соглашения об ассоциации Украины и ЕС из-за пропаганды РФ - МИД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня в Верховной Раде, отвечая на вопросы журналистов во время Часа вопросов к правительству.

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"То, что касается блокировки чешскими коммунистами Соглашения об ассоциации, вопрос ратификации в парламенте, то это надо не с нашего посольства спрашивать. Это надо проводить прямые параллели с тем, что делает Российская Федерация в Чехии. Это является следствием информационной пропаганды, которую ведет Российская Федерация, это является следствием лоббистской кампании, которую ведет Россия, в том числе в Чехии и других странах восточной Европы", - сказала первый заместитель министра.

Как сообщалось, 20 мая в парламенте Чехии планировали ратифицировать Соглашение об ассоциации Украины и ЕС. Однако чешские коммунисты ветировали предложение относительно ратификации, и данный вопрос даже не рассмотрела нижняя палата парламента Чехии.

Вместе с тем министр иностранных дел Украины Павел Климкин, находившийся тогда в Чехии, выразил надежду, что парламент Чехии в начале июня ратифицирует Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

"Не те уже коммунисты. Ранее совершали преступления, а теперь мелкие глупости. Ассоциацию ратифицируют в начале июня. Большинство в чешском парламенте есть", - подчеркнул Климкин.