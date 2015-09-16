Какие страны ратифицировали Соглашение об ассоциации Украина-ЕС (инфографика)

Еще две страны – Бельгия и Чехия – данный процесс не завершили. А Греция и Кипр вообще пока не ратифицировали.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Решительно стремление Украины вернуться в европейский дом невозможно остановить. За год, прошедший с момента подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, уже 24 государства Евросоюза полностью завершили процесс ратификации. Хотя считалось, что на это понадобится более трех лет. С 1 января 2016 года заработает углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли Украины с ЕС. Ни о каких переносах не может быть и речи!" – подчеркнул Порошенко.

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Как ранее сегодня сообщал УНИАН, в Европейском парламенте годовщину подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС отметили проведением заседания Комитета ассоциации.

Заседание состоялось в среду в Брюсселе в Европейском парламенте под председательством сопредседателя Комитета Андрея Пленковича, с украинской стороны в заседании приняли участие Остап Семерак и Иванна Климпуш-Цинцадзе.