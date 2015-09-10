33-летний борец с коррупцией в Кабмине владеет элитной недвижимостью и люксовым авто - расследование

15:21, 10 сентября 2015
Политика
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33-летний Олег Паракуда, первый заместитель министра Кабинета министров, который координирует в правительстве осуществление антикоррупционной реформы, ездит на люксовом внедорожнике "Рейндж-Ровер" и живет в элитном доме на Печерске.

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Как сообщает Следствие.Инфо, согласно его официальной декларации, у него и его жены на счетах 23,5 миллиона гривень.

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"Причем жена господина Паракуды – обычный киевский нотариус. А нотариусам, как и государственным служащим, закон запрещает заниматься предпринимательской деятельностью", - говорится в сообщении.

По словам Паракуды, официально он заработал такие деньги благодаря работе в коммерческих стуктурах - полтора года он работал аудитором, год и два месяца - в банке, а также благодаря совместной с женой "независимой и профессиональной деятельности": "это консультирование. Это предоставление юридических услуг, предоставление нотариальных услуг, это исключительно интеллектуальная деятельность".

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Согласно материалам журналистского расследования, юристы некой компании по предоставлению юридических услуг, основательницей которой является сестра Паракуди, представляли в суде интересы фирмы "Белоптторг", которая требовала с владельца одного отеля 16 млн грн за якобы услуги ремонта. Отмечается, что фирма сестры Паракуды "Юридические технологии" сотрудничала с другой фирмой, которая отрабатывала классическую рейдерскую схему по отношению к отелю: "Схема имела такой вид: три физических лица-предпринимателя в исковом заявлении утверждали, что они договорились с владельцем отеля о проведении там ремонта. По окончании работ частники требовали оплатить их стоимость – восемь миллионов гривень. А также штрафные санкции, которые равны этой сумме. Итого – шестнадцать миллионов гривень. Владелец отеля говорит, что соглашения с предпринимателями заключил наемный директор, которого вскоре уволили за профнепригодность".

hromadske.tv

Жена Паракуди в свою очередь за прошлый год получила почти шесть с половиной миллионов гривень дохода и стала владелицей квартиры в более ста квадратных метров в одном из элитных домов в центре Киева, где и проживает вместе с мужем.

"На сайте объявлений за похожую квартиру в этом доме, только без ремонта, сегодня просят восемь с половиной миллионов гривень", - говорится в сообщении.

По словам главного борца с коррупцией, он не помнит, за какие средства его жена приобрела квартиру, однако журналисты узнали, что, согласно данным государственного реестра недвижимого имущества, квартира на Печерске его жене была подарена.

"Сделка дарения заключена 11-го марта прошлого года. А уже на следующий день премьер Яценюк подписал распоряжение о назначении Олега Паракуды первым заместителем министра Кабинета министров", - подчеркивают в сообщении.

Стоит отметить, что Паракуда назвал странным совпадением дарение квартиры за день до его назначения на государственную службу.

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