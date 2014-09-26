В Кабмине заверяют, что общественность сможет контролировать дальнейшую судьбу "Межигорья"
Максимально эффективный вариант использования бывшей резиденции Януковича собираются обсудить со специалистами.
Министр Кабинета министров Остап Семерак заверяет, что все дальнейшие действия относительно резиденции экс-президента Украины Виктора Януковича «Межигорье» будут осуществляться под контролем общественности.
Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, об этом он сказал сегодня на встрече с представителями общественности.
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«Процесс сохранения имущества «Межигорья» обязательно должен быть под контролем общественности. Представители общественности смогут войти в состав наблюдательного совета государственного предприятия, на чей баланс будет передано «Межигорье», чтобы иметь возможность контролировать весь процесс - и передачи, и хранения», - отметил Семерак.
Он заметил, что в связи с уголовными производствами в отношении Януковича, по которым имущество «Межигорья» является вещественным доказательством, решение относительно дальнейшей его судьбы может быть принято лишь после завершения соответствующего рассмотрения в суде.
В то же время, как отметили общественные активисты, имущественный комплекс «Межигорья» нуждается в значительных расходах на содержание и охрану, особенно на отопление в зимний период.
В свою очередь, первый заместитель министра Кабинета министров Олег Паракуда отметил, что правительство обеспечило возвращение в государственную собственность земельного участка комплекса, который был незаконно передан ООО «Танталит». «Во исполнение решений судов процедура возвращения в государственную собственность более 130 га земли полностью завершена», - заверил Паракуда.
Участники встречи пришли к согласию о необходимости передачи имущества на ответственное хранение государственному предприятию, которое будет определено как представителями государственных органов, так и общественными активистами.
Также достигнута договоренность о том, что процесс описи имущества следователями прокуратуры будет проходить при участии представителей общественности, чтобы сделать его максимально прозрачным и публичным.
В то же время был затронут вопрос и относительно стратегии развития этого имущественного комплекса на будущее. Прозвучало предложение провести круглый стол с участием общественности, специалистов, представителей власти, на котором обсудить предложения разных сторон и определить максимально эффективный способ использования этого объекта, говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2014 года после побега из Украины экс-президента Виктора Януковича, которому предшествовали многотысячные акции гражданского протеста против коррумпированного режима и кровопролитные столкновения между активистами и силовиками, резиденция «Межигорье» стала открытой для всех желающих.
23 февраля Верховная Рада вернула «Межигорье» в государственную собственность.
Позже Хозяйственный суд Киевской области вернул в государственную собственность 135 га земель, на которых расположена резиденция «Межигорье».
В частности, по данным Генпрокуратуры, суд удовлетворил два иска прокуратуры области к Вышгородской райгосадминистрации, ООО «Танталит» и благотворительному фонду «Возрождение Украины» об отмене распоряжений, признании недействительными государственных актов и истребовании земель резиденции стоимостью более 118 млн. грн в пользу государства.
В то же время 15 сентября комендант «Межигорья» Денис Тарахкотелик заявил, что у резиденции уже возникла задолженность за электроэнергию в размере 1,7 млн грн и отсутствуют средства на последующую оплату энергоносителей.
Комендант отметил, что на сегодняшний день «Межигорье» содержится исключительно за благотворительные взносы посетителей - 20 грн за вход на территорию резиденции. Других источников финансирования нет, поскольку юридически статус ««Межигорья» до сих пор не определен.
Тарахкотелик сказал, что надеется решить вопрос финансирования энергоснабжения «Межигорья» с Кабинетом министров в ближайшее время.