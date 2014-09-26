В Кабмине заверяют, что общественность сможет контролировать дальнейшую судьбу "Межигорья"

Министр Кабинета министров Остап Семерак заверяет, что все дальнейшие действия относительно резиденции экс-президента Украины Виктора Януковича «Межигорье» будут осуществляться под контролем общественности.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, об этом он сказал сегодня на встрече с представителями общественности.

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«Процесс сохранения имущества «Межигорья» обязательно должен быть под контролем общественности. Представители общественности смогут войти в состав наблюдательного совета государственного предприятия, на чей баланс будет передано «Межигорье», чтобы иметь возможность контролировать весь процесс - и передачи, и хранения», - отметил Семерак.

Он заметил, что в связи с уголовными производствами в отношении Януковича, по которым имущество «Межигорья» является вещественным доказательством, решение относительно дальнейшей его судьбы может быть принято лишь после завершения соответствующего рассмотрения в суде.

В то же время, как отметили общественные активисты, имущественный комплекс «Межигорья» нуждается в значительных расходах на содержание и охрану, особенно на отопление в зимний период.

В свою очередь, первый заместитель министра Кабинета министров Олег Паракуда отметил, что правительство обеспечило возвращение в государственную собственность земельного участка комплекса, который был незаконно передан ООО «Танталит». «Во исполнение решений судов процедура возвращения в государственную собственность более 130 га земли полностью завершена», - заверил Паракуда.

Участники встречи пришли к согласию о необходимости передачи имущества на ответственное хранение государственному предприятию, которое будет определено как представителями государственных органов, так и общественными активистами.

Также достигнута договоренность о том, что процесс описи имущества следователями прокуратуры будет проходить при участии представителей общественности, чтобы сделать его максимально прозрачным и публичным.

В то же время был затронут вопрос и относительно стратегии развития этого имущественного комплекса на будущее. Прозвучало предложение провести круглый стол с участием общественности, специалистов, представителей власти, на котором обсудить предложения разных сторон и определить максимально эффективный способ использования этого объекта, говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2014 года после побега из Украины экс-президента Виктора Януковича, которому предшествовали многотысячные акции гражданского протеста против коррумпированного режима и кровопролитные столкновения между активистами и силовиками, резиденция «Межигорье» стала открытой для всех желающих.

23 февраля Верховная Рада вернула «Межигорье» в государственную собственность.

Позже Хозяйственный суд Киевской области вернул в государственную собственность 135 га земель, на которых расположена резиденция «Межигорье».

В частности, по данным Генпрокуратуры, суд удовлетворил два иска прокуратуры области к Вышгородской райгосадминистрации, ООО «Танталит» и благотворительному фонду «Возрождение Украины» об отмене распоряжений, признании недействительными государственных актов и истребовании земель резиденции стоимостью более 118 млн. грн в пользу государства.

В то же время 15 сентября комендант «Межигорья» Денис Тарахкотелик заявил, что у резиденции уже возникла задолженность за электроэнергию в размере 1,7 млн грн и отсутствуют средства на последующую оплату энергоносителей.

Комендант отметил, что на сегодняшний день «Межигорье» содержится исключительно за благотворительные взносы посетителей - 20 грн за вход на территорию резиденции. Других источников финансирования нет, поскольку юридически статус ««Межигорья» до сих пор не определен.

Тарахкотелик сказал, что надеется решить вопрос финансирования энергоснабжения «Межигорья» с Кабинетом министров в ближайшее время.