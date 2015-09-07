В МИДе допускают возможность обмена украинских политзаключенных на задержанных ГРУшников

Об этом он заявил в интервью 5 каналу, передает ZN.ua.

Климкин прокомментировал заявление министра юстиции РФ Александра Коновалова, который 2 сентября не исключил юридической возможности обмена. Коновалов тогда отметил, что вопросы возможного обмена должны решаться по дипломатическим каналам.

"Я не буду заниматься интерпретацией сигналов российского Минюста. Я считаю, что мы должны сделать все для того, чтобы освободить Надежду, для того, чтобы освободить Олега, всех политических заключенных", - заявил Климкин.

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"Если для этого будет нужно идти путем переговоров об обмене, мы будем смотреть на эту возможность, безусловно", - добавил он.

При этом Климкин подчеркнул, что любые такие шаги должны быть сделаны после того, как "украинские суды примут соответствующие решения по российским военным".

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"Сначала четкая юридическая сторона - а уже потом любые возможные шаги", - сказал Климкин.

Министр добавил, что пока украинская сторона не видела от России "никаких предложений и четких сигналов".

"Мы должны разговаривать об этом, но только на четкой юридической основе", - добавил Климкин.

По словам Климкина, в российских тюрьмах находятся 11 украинских политзаключенных.

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Он отметил, что МИД прилагает одинаковые усилия для освобождения как известных в мире Надежды Савченко и Олега Сенцова, так и других украинских граждан, которые заключены в России.

Ранее УНИАН сообщал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил о желании привлечь к уголовной ответственности 30 граждан Украины, в том числе руководителей силовых структур, за «применение запрещенных средств и методов ведения войны и геноцид».