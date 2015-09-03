В РФ намерены привлечь к уголовной ответственности 30 украинцев за "геноцид"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сообщил на совещании по вопросам «противодействия нарушениям прав гражданского населения юго-востока Украины».

«На основании полученных следствием доказательств к уголовной ответственности привлекаются 30 лиц, в том числе министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, бывший министр обороны Валерий Гелетей, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Виктор Муженко, экс-председатель Службы безопасности Валентин Наливайченко, командир дивизиона Донецкого зенитно-ракетного полка Вооруженных сил Украины Маломен, экс-губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский, командиры украинских националистических батальонов «Айдар», «Донбасс», «Днепр» Сергей Мельничук, Семен Семенченко, Юрий Береза и другие по статьям 105, 356 и 357 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающим ответственность за убийство, применение запрещенных средств и методов ведения войны и геноцид», - заявил Бастрыкин.

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По его словам, на данный момент в производстве следователей управления находится 54 уголовных дела (35 из которых соединены в одном производстве, 19 в самостоятельном производстве) «по фактам многочисленных убийств гражданского населения на территории юго-востока Украины, применения запрещенных средств и методов ведения войны, геноцида национальной группы русскоязычных лиц, проживающих в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, похищения людей, воспрепятствования профессиональной деятельности журналистов и их убийства, наемничества и др., в рамках которых проводится активная работа по установлению причастных лиц и сбору объективных доказательств, необходимых для их уголовного преследования, объявления в международный розыск и ареста».

Бастрыкин заявил, что за истекший период предварительного следствия по уголовным делам в качестве свидетелей и потерпевших допрошено 111 834 человека, в том числе потерпевших – 22 193 (из них несовершеннолетних – 2388), свидетелей – 89 641 (из них несовершеннолетних – 2089). От допрошенных лиц получено 17 683 заявлений в Европейский Суд по правам человека и Международный уголовный суд. Проведено более 128 выемок предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, а также более 160 судебных экспертиз. Материалы уголовного дела, по его утверждению, на данный момент составляют более 2500 томов.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после введения войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. Россия поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

12 февраля 2015 года в Минске были подписаны соглашения об урегулировании ситуации в Луганской и Донецкой областях, в частности, документами предусмотрено прекращении огня с 00.00 15 февраля, отвод всех тяжелых вооружений, обмен пленными.

Однако боевики нарушают все договоренности.