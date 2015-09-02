В России допустили возможность обмена Савченко: вопрос должен решаться по дипканалам

Об этом заявил глава Минюста РФ Александр Коновалов, сообщает РИА Новости.

"Юридическая возможность бывает по разным основаниям, на основании существующих двусторонних, конвенционных, по дипломатическим каналам. Как правило, такие вопросы решаются по дипломатическим каналам", — сказал Коновалов.

При этом он добавил, что поскольку задержанные обвиняются в уголовных преступлениях, то необходимо в данном случае привлечь осужденных к тому или иному виду наказания в соответствии с законом.

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Как сообщал УНИАН, летчицу Савченко прошлым летом похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

По данным адвокатов, Савченко грозит максимальный срок заключения - 25 лет.

16 мая силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских военнослужащих - капитана Евгения Ерофеева и сержанта Александра Александрова.

18 мая председатель СБУ Валентин Наливайченко заявил, что эти двое россиян будут привлечены к уголовной ответственности за участие в террористической организации.

Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.