Порошенко призвал США совместно с ЕС ответить на попытки РФ обострить ситуацию на Донбассе

Об этом шла речь в телефонном разговоре между украинским президентом и вице-президентом США Джозефом Байденом, сообщает пресс-служба главы государства.

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Петр Порошенко проинформировал Джо Байдена о результатах недавней трехсторонней встречи с президентом Франции Олландом и канцлером Германии Меркель в Берлине, посвященной согласованию шагов по обеспечению выполнения Россией Минских договоренностей.

Президент акцентировал внимание на выполнении Украиной Минских договоренностей.

Как сообщается, Байден выразил поддержку реформам, которые происходят в Украине, в частности проведению конституционной реформы в сфере децентрализации.

Собеседники обсудили сотрудничество в военно-технической сфере и дальнейшие контакты между Украиной и США, в частности в рамках мероприятий, запланированных во время 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая состоится в Нью-Йорке в сентябре.

Вице-президент США поддержал усилия нашего государства по стабилизации макрофинансовой ситуации и положительно оценил в этом контексте достигнутую 27 августа договоренность между Украиной и Специальным комитетом кредиторов о реструктуризации государственного долга.